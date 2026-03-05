DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1515 -4,7%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
GFT Aktie

18,42 EUR +0,60 EUR +3,37 %
STU
Marktkap. 420,69 Mio. EUR

KGV 14,91
WKN 580060

ISIN DE0005800601

Warburg Research

GFT SE Buy

10:36 Uhr
GFT SE Buy
GFT SE
GFT SE
18,42 EUR 0,60 EUR 3,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien insgesamt überzeugend gewesen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Dies sei gerade angesichts der jüngsten Turbulenzen in der Softwarebranche erwähnenswert./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GFT Buy

Unternehmen:
GFT SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,26 €		 Abst. Kursziel*:
2,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,72%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GFT SE

10:36 GFT Buy Warburg Research
14.11.25 GFT Buy Warburg Research
14.11.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu GFT SE

TraderFox Aktien on Fire GFT: Legacy-Modernisierung als Goldgrube - KI-Hebel sichert ambitionierten Ausblick 2029. GFT: Legacy-Modernisierung als Goldgrube - KI-Hebel sichert ambitionierten Ausblick 2029.
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
TraderFox Stocks in Action: LEG Immobilien, Merck KGaA, GFT Technologies, DHL Group
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags
dpa-afx GFT-Aktie springt an: Gewinnrückgang nicht so groß wie erwartet
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain
dpa-afx ROUNDUP: GFT will 2026 nach Gewinnrückgang wieder zulegen - Aktie erholt sich
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück
EQS Group EQS-PVR: GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: GFT’s AI-Centric Strategy Delivers: 2025 Guidance Exceeded, Profitability Improved in Second Half, Proprietary Agentic AI Platform Wynxx Records Significant Growth
EQS Group EQS-PVR: GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: GFT Advances AI-Driven Banking Transformation, Named ‘Industry Pioneer’ in AI Maturity Matrix
EQS Group EQS-News: IDC MarketScape Names GFT a Leader in Cloud-Native Core Banking Transformation
EQS Group EQS-AFR: GFT Technologies SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: GFT and FICO Launch Global Partnership in Smart Finance
