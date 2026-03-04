DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1515 -4,7%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
HAMBORNER REIT Aktie

4,67 EUR -0,01 EUR -0,11 %
STU
Marktkap. 379,47 Mio. EUR

KGV 29,15
WKN A3H233

ISIN DE000A3H2333

Symbol HMBRF

Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

10:36 Uhr
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBORNER REIT
4,67 EUR -0,01 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7 auf 7,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel des Immobilienunternehmens verändere das Bild nur schrittweise, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Er sieht keinen kurzfristigen Trigger, bleibt langfristig fundamental aber überzeugt./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,15 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,61 €		 Abst. Kursziel*:
55,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,27%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HAMBORNER REIT

10:36 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
25.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

EQS Group EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net HAMBORNER REIT-Aktie: Experten empfehlen HAMBORNER REIT im Februar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net HAMBORNER REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx HAMBORNER REIT-Aktie trotzdem im Plus: Gewinnrückgang - weniger Dividende geplant
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus
EQS Group EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG announces adjustment to portfolio strategy and publishes forecast for the 2026 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: HAMBORNER REIT AG: Adjustment of the portfolio strategy and forecast for the 2026 financial year
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues its planned business development in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues business development as planned in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
