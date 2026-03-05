Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 146 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung von Wegovy als Abnehmmittel in Pillenform laufe weiter stark, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung von Verschreibungsdaten. Bei den Injektionspräparaten gebe es derweil kaum Fortschritte./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
270,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
33,31 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
320,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|14:56
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:56
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.