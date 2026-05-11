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Marktkap. 172,65 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
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WKN A3EU6F

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ISIN DK0062498333

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Symbol NONOF

Bernstein Research

Novo Nordisk Underperform

11:31 Uhr
Novo Nordisk Underperform
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen belassen. Analystin Courtney Breen kommentierte am Montagabend ein Webinar mit drei Ärzten zum Kampf der Abnehmpillen. Die Experten hielten sich mit einer Bewertung so kurz nach dem Marktstart noch zurück. Zwei von ihnen hätten allerdings von besseren Erfahrungen mit der Information durch Novo berichtet und damit einen neuen Aspekt eingebracht, der näher beleuchtet werden sollte./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
175,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
40,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Courtney Breen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
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