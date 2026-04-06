UBS AG

Siemens Energy Buy

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard lobte am Dienstag nach den endgültigen Quartalszahlen vor allem die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG