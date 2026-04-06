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Marktkap. 152,37 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

UBS AG

Siemens Energy Buy

11:31 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard lobte am Dienstag nach den endgültigen Quartalszahlen vor allem die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,00 €		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
173,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
Analyst Name:
Christopher Leonard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 Siemens Energy Buy UBS AG
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11:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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