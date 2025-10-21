Siemens Energy Aktie
Marktkap. 87,4 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy zwar von 65 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht eher vorsichtig in den Bericht zum vierten Geschäftsquartal der Bayern, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick schrieb. Im besten Fall dürften die gestiegenen Erwartungen ungefähr erreicht werden, es bestehe allerdings Gefahr für Enttäuschung. Den höheren Aktienwert begründet er mit der gestiegenen Branchenbewertung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:36 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:39 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Verkaufen
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
103,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
101,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexander Hauenstein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
