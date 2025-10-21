DZ BANK

Siemens Energy Verkaufen

12:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy zwar von 65 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht eher vorsichtig in den Bericht zum vierten Geschäftsquartal der Bayern, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick schrieb. Im besten Fall dürften die gestiegenen Erwartungen ungefähr erreicht werden, es bestehe allerdings Gefahr für Enttäuschung. Den höheren Aktienwert begründet er mit der gestiegenen Branchenbewertung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:39 / MESZ

