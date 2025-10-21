DAX 24.286 -0,2%ESt50 5.675 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.204 -0,5%Euro 1,1591 -0,1%Öl 62,08 +0,7%Gold 4.076 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica
BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
101,50 EUR +2,26 EUR +2,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 87,4 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

DZ BANK

Siemens Energy Verkaufen

12:01 Uhr
Siemens Energy Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
101,50 EUR 2,26 EUR 2,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy zwar von 65 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht eher vorsichtig in den Bericht zum vierten Geschäftsquartal der Bayern, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick schrieb. Im besten Fall dürften die gestiegenen Erwartungen ungefähr erreicht werden, es bestehe allerdings Gefahr für Enttäuschung. Den höheren Aktienwert begründet er mit der gestiegenen Branchenbewertung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:39 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Verkaufen

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
103,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
101,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

12:01 Siemens Energy Verkaufen DZ BANK
21.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Siemens Energy-Aktie: DZ BANK vergibt Verkaufen Siemens Energy-Aktie: DZ BANK vergibt Verkaufen
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen