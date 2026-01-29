DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.512 -0,8%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.418 -1,1%Bitcoin 69.037 -2,3%Euro 1,1865 -0,9%Öl 70,53 -0,5%Gold 4.719 -12,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 ASTA Energy Solutions A4214T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue Top-Picks im KI-Sektor für 2026 - Umschichtungen voraus Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue Top-Picks im KI-Sektor für 2026 - Umschichtungen voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,01 EUR +0,49 EUR +1,51 %
STU
39,18 USD +0,06 USD +0,14 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 61,57 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

Barclays Capital

Deutsche Bank Overweight

19:16 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
33,01 EUR 0,49 EUR 1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Deutsche Bank nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Prognose für 2026 deute darauf hin, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie unverändert bleibe, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank biete weiterhin starkes Gewinnwachstum - und dies zu einer Bewertung unter dem Sektorschnitt./rob/niw/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,08 €		 Abst. Kursziel*:
17,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,15%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

19:16 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
11:01 Deutsche Bank Buy UBS AG
08:01 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Gewinne in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie im Minus: Eigene Erwartungen für das abgelaufene Jahr erfüllt - Dividende angehoben
dpa-afx DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
Zacks Deutsche Bank Q4 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provisions Decline Y/Y
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Business Times Deutsche Bank posts biggest annual profit in nearly two decades a day after police search
RTE.ie Deutsche Bank posts biggest annual profit since 2007
Financial Times Deutsche Bank reports record quarterly profits
Financial Times Deutsche Bank raided in German probe over Abramovich links
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen