Deutsche Bank Aktie
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Deutsche Bank nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Prognose für 2026 deute darauf hin, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie unverändert bleibe, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank biete weiterhin starkes Gewinnwachstum - und dies zu einer Bewertung unter dem Sektorschnitt./rob/niw/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:57 / GMT
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,08 €
|Abst. Kursziel*:
17,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,15%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|19:16
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
