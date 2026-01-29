Givaudan Aktie
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3310 auf 3110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Ergebnisschätzungen für 2026 reduziert, schrieb Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die durchschnittlichen Markterwartungen dürften sinken. Auch nach dem Kursrückgang der Aktie sehe er noch keine attraktive Einstiegsgelegenheit./rob/gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.110,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.996,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.989,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
4,05%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.588,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
