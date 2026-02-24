DAX 25.041 +0,2%ESt50 6.146 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4635 +3,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.521 +2,1%Euro 1,1788 +0,1%Öl 70,91 -0,4%Gold 5.191 +0,9%
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
Elmos Semiconductor Aktie

139,60 EUR -1,60 EUR -1,13 %
STU
Marktkap. 2,19 Mrd. EUR

KGV 16,50 Div. Rendite 1,55%
WKN 567710

ISIN DE0005677108

Symbol ELTTF

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

09:56 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
139,60 EUR -1,60 EUR -1,13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 145 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zuvor veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen belegen laut Malte Schaumann, dass die Treiber für Umsatz und Ergebnis des Chip-Herstellers vollständig intakt sind, wie er am Mittwoch schrieb./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
138,80 €		 Abst. Kursziel*:
29,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
139,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,94%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

09:56 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
03.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Elmos Semiconductor

StockXperts Elmos: Jetzt noch einsteigen? Elmos: Jetzt noch einsteigen?
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag
dpa-afx Elmos Semiconductor-Aktie erklimmt Rekordhoch: Stärkeres Wachstum für 2026 erwartet - AIXTRON-Aktie profitiert
TraderFox Stocks in Action: SFC Energy, Elmos, Fresenius Medical Care, Gerresheimer und MTU Aero Engines.
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Dienstagmittag
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: New sales record in 2025 with outstanding cash performance – Strong outlook for 2026
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Share buyback program to start as announced on February 24, 2026
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Generational change initiated in the Supervisory Board
EQS Group EQS-CMS: Elmos Semiconductor SE: Publication of capital market information / Share buyback program via the stock exchange
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE is planning to distribute 36 million Euro to shareholders for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE approves share buyback program via the stock exchange of 10 million Euro and dividend proposal of 1.50 Euro per share for fiscal year 2025
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Allocation of 6,000 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Allocation of 18,000 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
