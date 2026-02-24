Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 2,19 Mrd. EURKGV 16,50 Div. Rendite 1,55%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 145 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zuvor veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen belegen laut Malte Schaumann, dass die Treiber für Umsatz und Ergebnis des Chip-Herstellers vollständig intakt sind, wie er am Mittwoch schrieb./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elmos Semiconductor SE
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
138,80 €
|Abst. Kursziel*:
29,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
139,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,94%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Elmos Semiconductor
|09:56
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
