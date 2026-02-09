DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.578 +0,8%Top 10 Crypto 8,6735 +6,0%Nas 23.142 +1,2%Bitcoin 58.718 +8,0%Euro 1,1805 +0,3%Öl 71,04 -0,2%Gold 5.202 +1,1%
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
freenet-Aktie knickt ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 35,81 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN wurde kopiert
WKN 604700

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
Symbol HLBZF

RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Sector Perform

19:16 Uhr
Heidelberg Materials Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
200,00 EUR -1,40 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 233 auf 221 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anthony Codling aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Resultaten des Zementkonzerns mit Verweis auf optimistische Töne bei einer Telefonkonferenz. Dies signalisiere, dass die Zielsetzungen für 2026 konservativ seien, schrieb er. Die Debatte über das Emissionshandelsystem ETS sei offenbar nur "Getöse"./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
221,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
201,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,84%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
200,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
Analyst Name:
Anthony Codling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

19:16 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
13:56 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Heidelberg Materials Buy UBS AG
09:46 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09:41 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Nach Rekordergebnis Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials holen auf - Telefonkonferenz ermutigend
dpa-afx ROUNDUP 3: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Verlusten
dpa-afx ROUNDUP 2: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an
finanzen.net RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Heidelberg Materials-Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials schwach - Ausblick kein Stimmungsheber
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag im Minus
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
