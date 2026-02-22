DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1360 -4,8%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
8,00 EUR -0,22 EUR -2,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,06 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

Barclays Capital

Lufthansa Underweight

10:51 Uhr
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,00 EUR -0,22 EUR -2,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitag. Zunächst dominiere die Geopolitik mit einer gegensätzlichen Entwicklung der Airlines im Vergleich zum Ölpreis. Lobbenberg rechnet mit sinkenden Schätzungen bei Anpassung an die Ölpreis-Prognosen./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,20 €		 Abst. Kursziel*:
-7,29%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
8,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,00%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

10:51 Lufthansa Underweight Barclays Capital
10:46 Lufthansa Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Höheres Angebot Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz
dpa-afx OFFIZIELLE KORREKTUR/Lufthansa: Linienflug nach Riad abgebrochen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag stärker
dpa-afx Lufthansa: Evakuierungsflug nach Riad abgebrochen
TraderFox Deutsche Lufthansa liefert mit einem operativen Gewinnplus von 20 % ein starkes Geschäftsjahr ab. Iran/USA‑Krieg belastet doppelt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
dpa-afx ROUNDUP: Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Lufthansa pilots, crew to strike on Thursday
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen