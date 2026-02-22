Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,06 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitag. Zunächst dominiere die Geopolitik mit einer gegensätzlichen Entwicklung der Airlines im Vergleich zum Ölpreis. Lobbenberg rechnet mit sinkenden Schätzungen bei Anpassung an die Ölpreis-Prognosen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,60 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
8,20 €
|Abst. Kursziel*:
-7,29%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
8,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,00%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
