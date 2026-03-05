Ströer Aktie
Marktkap. 1,91 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Werbekonzern sei schleppend ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Julien Roch am Freitag in seinem Resümee zum Geschäftsbericht. Das Geschäft mit Außenwerbung sei im ersten Quartal recht lustlos./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Equal Weight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
33,10 €
|Abst. Kursziel*:
5,74%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
33,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|14:26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|11:16
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
