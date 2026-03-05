RENK Aktie
Marktkap. 5,87 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 wie auch der Ausblick auf 2026 hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,79 €
|Abst. Kursziel*:
29,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,75%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
