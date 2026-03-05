DAX 23.625 -1,4%ESt50 5.788 -0,8%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,3205 +2,5%Nas 22.740 +0,2%Bitcoin 61.109 +1,5%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,55 +0,2%Gold 5.184 -0,1%
Inditex Aktie

53,22 EUR +0,90 EUR +1,72 %
STU
47,92 CHF +0,85 CHF +1,80 %
BRX
Marktkap. 163,48 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

Deutsche Bank AG

Inditex Buy

14:11 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,22 EUR 0,90 EUR 1,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzernhabe die Erwartungen erfüllt, und die Aussagen zum aktuellen Geschäft seien nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,60 €		 Abst. Kursziel*:
17,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,38%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

14:11 Inditex Buy Deutsche Bank AG
14:01 Inditex Equal Weight Barclays Capital
11:56 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:51 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Inditex Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

