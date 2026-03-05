Deutsche Bank AG

Inditex Buy

14:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzernhabe die Erwartungen erfüllt, und die Aussagen zum aktuellen Geschäft seien nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:44 / GMT

