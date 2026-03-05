Inditex Aktie
Marktkap. 163,48 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzernhabe die Erwartungen erfüllt, und die Aussagen zum aktuellen Geschäft seien nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,38%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|14:11
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11:56
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11:56
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10:36
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG