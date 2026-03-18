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Marktkap. 1,03 Mrd. EUR

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Symbol THYKF

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp nucera Buy

10:16 Uhr
thyssenkrupp nucera Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung des Elektrolysespezialisten sei der gemeldete Auftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve eindeutig positiv zu bewerten, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,78 €		 Abst. Kursziel*:
41,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,03%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

10:16 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-DD: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Dr. Stefan Hahn, buy
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