Mutares Aktie
Marktkap. 742,92 Mio. EURDiv. Rendite 6,80%
WKN A2NB65
ISIN DE000A2NB650
Symbol MUTRF
Mutares Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 46 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit dem niedrigeren Kursziel reagierte Stefan Augustin am Donnerstag auf Änderungen im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft sowie auf eine Kapitalmaßnahme. Dies werde von konsolidierten neuen Akquisitionen nur in Teilen ausgeglichen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mutares Buy
|Unternehmen:
Mutares
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,60 €
|Abst. Kursziel*:
43,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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