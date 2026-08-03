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Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

13:16 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor dem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. In der Spirituosenbranche zähle das Ereignis zu den meist beachteten, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden Strategien zur Wettbewerbsfähigkeit der Produktkategorien, das Verhältnis zu den Kunden und ein möglicher Stellenabbau./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,41 £		 Abst. Kursziel*:
55,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
16,44 £		 Abst. Kursziel aktuell:
55,11%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

13:16 Diageo Outperform Bernstein Research
08:01 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 Diageo Neutral UBS AG
23.07.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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