HSBC Aktie
Marktkap. 315,93 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1275 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Benjamin Toms in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Profitierte habe die britische Großbank von den Gebühren und von den Nettozinserträgen im Bankgeschäft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,73 £
|Abst. Kursziel*:
-18,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08:26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|08:26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.