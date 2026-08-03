DAX 26.216 +0,8%ESt50 6.475 +0,8%MSCI World 4.910 +0,1%Top 10 Crypto 8,2435 +0,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.241 +0,2%Euro 1,1511 +0,0%Öl 84,55 +0,9%Gold 4.063 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Asiens Börsen uneins -- Palantir-Zahlen überzeugen vollständig -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick-- ON Semi, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
Ausblick: Western Digital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Western Digital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HSBC-Aktie etwas fester: Bank nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Gewinn steigt stärker als erwartet HSBC-Aktie etwas fester: Bank nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Gewinn steigt stärker als erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
18,81 EUR +0,24 EUR +1,27 %
STU
17,18 CHF -0,27 CHF -1,55 %
BRX
finanzen.net zero
HSBC jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 315,93 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

RBC Capital Markets

HSBC Sector Perform

09:16 Uhr
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
18,81 EUR 0,24 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1275 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Benjamin Toms in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Profitierte habe die britische Großbank von den Gebühren und von den Nettozinserträgen im Bankgeschäft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,73 £		 Abst. Kursziel*:
-18,95%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
22.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

dpa-afx Rückkaufpläne HSBC-Aktie: Bank nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Gewinn steigt stärker als erwartet HSBC-Aktie: Bank nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Gewinn steigt stärker als erwartet
finanzen.net Montagshandel in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt nachmittags ab
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der FTSE 100 aktuell
finanzen.net FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 legt zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net Ausblick: HSBC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 verliert zum Ende des Freitagshandels
Financial Times HSBC resumes share buybacks as quarterly profit soars to $10.1bn
Financial Times HSBC resumes share buybacks as quarterly profit soars to $10.1bn
Zacks Why HSBC is Scaling Back Retail Banking in Egypt and Australia
Business Times ANZ, NAB among banks funding Blackstone’s HSBC book buy: Australian media
Business Times HSBC sells US$25 billion Australian home and personal loan portfolio to Blackstone
Financial Times HSBC sells $25bn Australian home loan book to Blackstone
Financial Times HSBC sells $25bn Australian home loan book to Blackstone
Zacks HSBC to Divest Singapore Insurance Unit to Allianz for $2.09B
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen