SpaceX Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned attestierte dem Weltraum- und KI-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal ohne Probleme. Dies stehe derzeit aber wohl nicht im Marktfokus. Er geht davon aus, dass der Zeitpunkt der am Donnerstag anstehenden Aufhebung der Haltefrist wahrscheinlich für den erwarteten Rückgang verantwortlich ist./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 239,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 109,85
|Abst. Kursziel*:
117,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 113,33
|Abst. Kursziel aktuell:
110,90%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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