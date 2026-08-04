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Bernstein Research

SpaceX Outperform

15:51 Uhr
SpaceX Outperform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned attestierte dem Weltraum- und KI-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal ohne Probleme. Dies stehe derzeit aber wohl nicht im Marktfokus. Er geht davon aus, dass der Zeitpunkt der am Donnerstag anstehenden Aufhebung der Haltefrist wahrscheinlich für den erwarteten Rückgang verantwortlich ist./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 239,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 109,85		 Abst. Kursziel*:
117,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 113,33		 Abst. Kursziel aktuell:
110,90%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

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03.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
27.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
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