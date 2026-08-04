Basler Aktie
Marktkap. 785,68 Mio. EURKGV 40,44 Div. Rendite 0,72%
WKN 510200
ISIN DE0005102008
Symbol BSLAF
Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Hersteller von Digital- und Industriekameras habe mit dem Auftragseingang die Erwartungen übertroffen und die geschäftlichen Ziele erneut erhöht, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erdbebenbedingte Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony trübe die Aussichten für das zweite Halbjahr./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Basler AG
Zusammenfassung: Basler Buy
|Unternehmen:
Basler AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,40 €
|Abst. Kursziel*:
27,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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