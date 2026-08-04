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Symbol BSLAF

Warburg Research

Basler Buy

11:26 Uhr
Basler Buy
Aktie in diesem Artikel
Basler AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Hersteller von Digital- und Industriekameras habe mit dem Auftragseingang die Erwartungen übertroffen und die geschäftlichen Ziele erneut erhöht, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erdbebenbedingte Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony trübe die Aussichten für das zweite Halbjahr./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG

Zusammenfassung: Basler Buy

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

11:26 Basler Buy Warburg Research
08:01 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Basler Buy Warburg Research
24.06.26 Basler Hold Warburg Research
28.08.25 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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