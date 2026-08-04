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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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55,30 EUR -2,28 EUR -3,96 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 64,24 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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DZ BANK

DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

18:41 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,30 EUR -2,28 EUR -3,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Das Wachstum des Logistikers werde zunehmend strukturell und die Kapitalrückführung werde mit einem Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig erwartet er zwar keine größeren Anpassungen am Analystenkonsens. Die stärkere operative Basis und zusätzliche strukturelle Wachstumstreiber sprächen jedoch weiterhin für eine positive Einschätzung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
55,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
55,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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