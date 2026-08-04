DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 64,24 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Das Wachstum des Logistikers werde zunehmend strukturell und die Kapitalrückführung werde mit einem Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig erwartet er zwar keine größeren Anpassungen am Analystenkonsens. Die stärkere operative Basis und zusätzliche strukturelle Wachstumstreiber sprächen jedoch weiterhin für eine positive Einschätzung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
55,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
55,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|18:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
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|13:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
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|10:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|10:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research