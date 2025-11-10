DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 48,69 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Von einem Flugverbot der US-Luftfahrtbehörde FAA für Flugzeuge vom Typ
McDonnell Douglas MD-11 könnte die DHL Group zumindest kurzfristig profitieren, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Logistikkonzern könnte im November und Dezember Marktanteile von den Kontrahenten UPS und Fedex übernehmen oder mehr Spielraum bei den Preisen haben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
43,95 €
|Abst. Kursziel*:
-18,09%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
44,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,29%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|10:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
