DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 ±0,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin76.853 -2,3%Euro1,1697 ±0,0%Öl62,15 -0,6%Gold4.219 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Elon Musk gibt Aktienempfehlung ab: Warum der Tesla-CEO Alphabet und NVIDIA im KI-Rennen vorne sieht Elon Musk gibt Aktienempfehlung ab: Warum der Tesla-CEO Alphabet und NVIDIA im KI-Rennen vorne sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Vergleich

Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?

11.12.25 03:15 Uhr
Bitcoin, Ethereum, XRP im Vergleich: Die Aussichten für 2026 | finanzen.net

Der Kryptomarkt bleibt in Bewegung. Mit neuen XRP-ETFs, einem Ethereum-Upgrade und Bitcoins Rolle als institutioneller Anker stehen Anleger vor der Frage, welche der drei größten Kryptowährungen 2026 am meisten überzeugen könnte.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.801,7143 CHF -1.753,3363 CHF -2,38%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.853,1684 EUR -1.789,3515 EUR -2,28%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.215,8556 GBP -1.514,7167 GBP -2,20%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.988.544,3789 JPY -346.109,9990 JPY -2,41%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.865,9356 USD -2.153,3334 USD -2,34%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.545,0982 CHF -113,8095 CHF -4,28%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.724,1530 EUR -118,6592 EUR -4,17%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.382,5469 GBP -101,9629 GBP -4,10%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
495.840,7892 JPY -22.336,0254 JPY -4,31%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.185,4062 USD -140,9559 USD -4,24%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,5991 CHF -0,0349 CHF -2,14%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7116 EUR -0,0354 EUR -2,03%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4970 GBP -0,0299 GBP -1,96%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
311,5410 JPY -6,9034 JPY -2,17%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0014 USD -0,0428 USD -2,09%
Charts|News

• Franklin Templeton startet XRP-ETF und nennt XRP "fundamentalen Baustein" für globale Zahlungsinfrastruktur
• Ethereum-Fusaka-Upgrade soll Skalierbarkeit durch PeerDAS und höheres Gas-Limit verbessern
• Analyst Van Code: Bitcoin, Ethereum XRP lösen unterschiedliche Probleme und konkurrieren nicht direkt

XRP: ETF-Welle sorgt für institutionellen Rückenwind

Im November 2025 rückte Ripple in den Fokus der Anleger. Wie aus einer Mitteilung von CoinDesk hervorgeht, startete Franklin Templeton am 24. November seinen XRP-ETF (XRPZ) an der NYSE Arca. Der Vermögensverwalter bezeichnete XRP dabei als "fundamentalen Baustein" für die globale Zahlungsinfrastruktur. Roger Bayston, Leiter der Digital-Assets-Sparte bei Franklin Templeton, erklärte, XRP diene als leistungsstarker Anreizmechanismus für dezentrale Netzwerke. Der ETF ermögliche Anlegern einen regulierten Zugang ohne die operative Komplexität einer direkten Token-Verwahrung.

Franklin Templeton reiht sich damit in eine wachsende Gruppe von Anbietern ein. Bitwise, Grayscale und Canary Capital haben ebenfalls XRP-ETFs auf den Markt gebracht. Besonders bemerkenswert: In den ersten Wochen nach der Einführung verzeichneten XRP-ETFs laut DL News Zuflüsse von über 422 Millionen US-Dollar, während Bitcoin-ETFs im gleichen Zeitraum Abflüsse von 2,5 Milliarden US-Dollar erlebten. Die ETF-Einführungen wurden durch die Beilegung des Rechtsstreits zwischen Ripple und der SEC im August 2025 ermöglicht, bei dem Ripple eine Strafe von 125 Millionen US-Dollar akzeptierte. CoinDCX sieht XRP für 2026 in einer Preisspanne zwischen 3,50 und 4,50 US-Dollar, während CoinCentral bei anhaltender institutioneller Adoption sogar 6 bis 10 US-Dollar für realistisch hält.

Ethereum: Fusaka-Upgrade soll Skalierbarkeit verbessern

Ethereum arbeitet an einem wichtigen technischen Meilenstein. Mit dem sogenannten Fusaka-Upgrade plant die Ethereum Foundation eine deutliche Verbesserung der Netzwerk-Skalierbarkeit. Wie aus dem offiziellen Blog hervorgeht, soll das Block-Gas-Limit von 45 auf über 60 Millionen Einheiten steigen, was mehr Transaktionen pro Block ermöglichen würde. Kernstück ist PeerDAS (Peer Data Availability Sampling), ein neues Netzwerkprotokoll, das die Bandbreitenanforderungen für Nodes reduzieren und die Kosten für Layer-2-Netzwerke senken soll.

Im Rahmen der Fusaka-Roadmap sollen zudem sogenannte "Blob Parameter Only"-Forks folgen, die die Blob-Kapazität schrittweise von 6 auf bis zu 21 Blobs pro Block erhöhen. Laut Schätzungen von Entwicklerteams könnte Ethereum dadurch bis 2026 Transaktionsgeschwindigkeiten von bis zu 12.000 TPS erreichen.

Standard Chartered hat sein Kursziel für Ethereum auf 7.500 US-Dollar angehoben, während Cryptonews für 2026 eine Konsolidierung um 7.125 US-Dollar mit Unterstützung bei 4.350 US-Dollar und Widerstand bei 9.900 US-Dollar erwartet.

Bitcoin: Institutionelle Adoption als langfristiger Treiber

Bitcoin bleibt trotz kurzfristiger Schwankungen der Anker vieler institutioneller Portfolios. Laut dem "Big Ideas 2025"-Report von ARK Invest erwartet CEO Cathie Wood im Basisszenario einen Bitcoin-Kurs zwischen 700.000 und 750.000 US-Dollar bis 2030, im optimistischen Fall sogar bis zu 1,5 Millionen US-Dollar. Diese Prognose stützt sich auf wachsende institutionelle Allokationen, Bitcoins Rolle als "digitales Gold" und die steigende Nachfrage aus Schwellenländern als Inflationsschutz.

Für 2026 fallen die Schätzungen konservativer aus. CoinDCX erwartet eine Handelsspanne zwischen 105.000 und 135.000 US-Dollar, während CoinPedia optimistischer von 150.000 bis 230.000 US-Dollar ausgeht. Die Analysten verweisen auf die Nachwirkungen des Bitcoin-Halvings von 2024, das die Angebotsverknappung weiter verschärft hat. Standard Chartered hält zudem ein Kursziel von 200.000 US-Dollar für realistisch. Anders als bei XRP und Ethereum fehlen Bitcoin aktuell kurzfristige Katalysatoren wie neue ETF-Launches oder größere technische Upgrades - die Investmentthese basiert stärker auf langfristiger Knappheit und institutioneller Adoption.

Unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Chancen

Die drei Kryptowährungen erfüllen unterschiedliche Funktionen und ergänzen sich eher, als dass sie konkurrieren. Analyst Vincent Van Code erklärte gegenüber CoinEdition, Bitcoin, Ethereum und XRP seien nie dafür gedacht gewesen, miteinander zu konkurrieren - jede Kryptowährung löse ein anderes Problem. Bitcoin dient primär als Wertspeicher, Ethereum als programmierbare Infrastruktur für dezentrale Anwendungen, und XRP positioniert sich als Brücke für grenzüberschreitende Zahlungen. Die Entscheidung für eine der drei Kryptowährungen hängt damit stark vom individuellen Anlageziel ab. Während XRP vom ETF-Momentum profitiert, könnte Ethereum mit seinem geplanten Upgrade längerfristig punkten. Bitcoin bleibt der Anker für Anleger, die auf langfristige Wertsteigerung durch Knappheit setzen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com