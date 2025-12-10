DAX24.083 -0,3%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.479 -0,3%Euro1,1650 +0,2%Öl61,96 -0,3%Gold4.195 -0,3%
Analyse stützt Rheinmetall

Nach Rüstungs-Rally: Das tut sich bei den Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch

10.12.25 09:19 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch keine Börsenraketen trotz neuer Analyse | finanzen.net

Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag ziehen die Aktien der Rüstungsriesen Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKSM auch am Mittwoch erneut die Blicke der Anleger auf sich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
71,70 EUR -3,20 EUR -4,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
55,80 EUR -2,30 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.596,00 EUR -50,50 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
73,00 EUR -2,60 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teilweise mit Unterbrechung der Rally
• Bundestag soll laut Bericht 29 Rüstungsaufträge im Milliardenwert genehmigen
• Analyst sieht bei Rheinmetall weiteres Aufwärtspotenzial - Kursziele bleiben hoch

Vertreter des Rüstungssektors gehörten am Dienstag zu den größten Gewinnern am Börsenparkett. Die Nachricht, dass der Deutsche Bundestag einem Bericht zufolge in der nächsten Woche 29 Beschaffungsaufträge für militärische Güter genehmigen wird, trieb die Kurse der Rüstungsriesen kräftig an - immerhin sollen sich die Aufträge auf einen Rekordwert von 52 Milliarden Euro belaufen. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, umfassen die Aufträge eine breite Palette von Material und Dienstleistungen, darunter 22 Milliarden Euro für militärische Grundausrüstung und Bekleidung, 4,2 Milliarden Euro für Puma-Schützenpanzer, 3 Milliarden Euro für Arrow-3-Luftabwehrraketen und Abschussvorrichtungen sowie 1,6 Milliarden Euro für Überwachungssatelliten.

Hinzu kam, dass die Friedensverhandlungen in der Ukraine zuletzt ins Stocken geraten waren.

Rüstungsaktien am Mittwoch mit deutlich weniger Schwung

Doch an die Rally vom Vortag können die Aktien zur Wochenmitte nicht anknüpfen: Rheinmetall-Titel verlieren im XETRA-Handel zeitweise um 1,10 Prozent auf 1.623,50 Euro, RENK-Aktien büßen daneben weitaus deutlichere 3,91 Prozent auf 55,32 Euro ein, während HENSOLDT zwischenzeitlich 1,76 Prozent auf 72,75 Euro nachgeben. Auch die TKMS-Aktie kann sich dem Trend nicht entziehen und gibt zeitweise 0,60 Prozent auf 75,15 Euro ab.

Positive Analystenstimme stützt Rheinmetall

Dass der Branchenprimus Rheinmetall vergleichsweise moderat nachgibt, ist positiven Nachrichten von Analystenseite zu verdanken. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für den Anteilsschein des Unternehmens mit einem Kursziel von 2.250 Euro auf "Overweight" belassen. Zum Schlusskurs vom Dienstag, der bei 1.641,50 Euro gelegen hatte, bescheinigt der Experte der Aktie damit noch ein kräftiges Aufwärtspotenzial von mehr als 37 Prozent.

Analyst David Perry sieht die jüngste Branchenrotation - heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten - als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen von 15 bis 20 Prozent.

Redaktion finanzen.net

