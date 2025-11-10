DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Planet Fitness - Fitness-Studio-Betreiber profitiert dank Discount-Modell von steigenden Mitgliederzahlen! Planet Fitness - Fitness-Studio-Betreiber profitiert dank Discount-Modell von steigenden Mitgliederzahlen!
K+S-Aktie im Plus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an K+S-Aktie im Plus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.763,50 EUR -22,00 EUR -1,23 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 80,25 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Bernstein Research

Rheinmetall Market-Perform

08:26 Uhr
Rheinmetall Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.763,50 EUR -22,00 EUR -1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem anstehenden Kapitalmarkttag von 1960 auf 1980 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Rheinmetall erziele bereits jetzt branchenführende Margen im Verteidigungsbereich von 18 Prozent, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 13 Prozent, schrieb Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Insofern sei es nicht das ehrgeizige Umsatzziel für 2030, das ihm am meisten zu schaffen mache, sondern die Nachhaltigkeit der Profitabilität. Für die Jahre 2025 und 2026 erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS)./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Market-Perform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.980,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
1.769,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,90%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
1.763,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,28%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.156,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07.11.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Spaceschub Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
finanzen.net Rheinmetall-Aktie mit Chartsignal GD 100 nach oben gekreuzt
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag gestärkt
finanzen.net Barclays Capital: Overweight für Rheinmetall-Aktie
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag gefragt
finanzen.net Rheinmetall präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Verlusten
Novinite Rheinmetall CEO: Securing NATO’s Eastern Flank Key as Bulgaria Hosts New Defense Plants
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
Novinite It’s Official: Bulgaria Signs Landmark Deal with Rheinmetall for New Ammunition Plant
Novinite Bulgaria Partners with Rheinmetall to Build High-Tech Arms Plant and Create 1,000 Jobs
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen