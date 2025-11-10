Rheinmetall Aktie
Marktkap. 80,25 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem anstehenden Kapitalmarkttag von 1960 auf 1980 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Rheinmetall erziele bereits jetzt branchenführende Margen im Verteidigungsbereich von 18 Prozent, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 13 Prozent, schrieb Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Insofern sei es nicht das ehrgeizige Umsatzziel für 2030, das ihm am meisten zu schaffen mache, sondern die Nachhaltigkeit der Profitabilität. Für die Jahre 2025 und 2026 erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS)./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Market-Perform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.980,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
1.769,50 €
|Abst. Kursziel*:
11,90%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
1.763,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,28%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.156,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|08:26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research