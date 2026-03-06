DAX 23.233 -1,5%ESt50 5.617 -1,8%MSCI World 4.379 -0,6%Top 10 Crypto 8,9385 +3,1%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1554 +0,1%Öl 104,5 +11,9%Gold 5.096 -0,2%
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Lufthansa Aktie

Lufthansa Aktien-Sparplan
7,67 EUR -0,50 EUR -6,10 %
STU
Marktkap. 9,74 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Deutsche Bank AG

Lufthansa Hold

11:26 Uhr
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,67 EUR -0,50 EUR -6,10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie würfen aber Fragen hinsichtlich der Qualität auf./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Hold

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,70 €		 Abst. Kursziel*:
11,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11:26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:16 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:21 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
06.03.26 Lufthansa Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Reisetitel unter Druck Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform'
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Lufthansa
finanzen.net Lufthansa-Aktie unbeeindruckt: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Post, Lufthansa, Euronext, Lanxess, Siemens Energy
Business Times Lufthansa profit tops forecast but Middle East war clouds outlook
RTE.ie Lufthansa adds more flights to Asia and Africa
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
