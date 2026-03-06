DAX 23.191 -1,7%ESt50 5.605 -2,0%MSCI World 4.383 -0,6%Top 10 Crypto 8,9575 +3,3%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 59.059 +3,1%Euro 1,1564 +0,2%Öl 103,3 +10,7%Gold 5.093 -0,2%
Henkel vz. Aktie

Henkel vz.
72,94 EUR -1,72 EUR -2,30 %
STU
Marktkap. 28,82 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

13:56 Uhr
Henkel vz Equal Weight
Henkel KGaA Vz.
72,94 EUR -1,72 EUR -2,30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Nach drei Zukäufen im Bereich Klebstoffe habe der Konsumgüterkonzern nun sein Augenmerk auf den Haarpflegemarkt gerichtet und die US-Marke Not Your Mother's übernommen, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält weitere Transaktionen in diesem Bereich für möglich. Denn die Strategie des Unternehmens bestehe darin, seine Abhängigkeit vom Bereich Wasch- und Reinigungsmittel zu verringern. Henkel verfüge über rund zehn Milliarden Euro für Zukäufe und könne dennoch seine A-Bonitätsstufe wahren./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
72,76 €		 Abst. Kursziel*:
9,95%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
72,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,68%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

12:16 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.02.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

