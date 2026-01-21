DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,67 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
71,10 EUR -0,50 EUR -0,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,67 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

08:01 Uhr
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
71,10 EUR -0,50 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 76,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Der neu für die Düsseldorfer verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Henkel dürfte es schwer gelingen, die Erwartungen an das vierte Quartal zu erfüllen. Stärke im Klebstoff-Bereich werde durch das schwache Geschäft mit der Autobranche aufgezehrt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
76,20 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
72,32 €		 Abst. Kursziel*:
5,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:01 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Henkel vz-Anlage DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 76,20 Euro
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Mittag positiv
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start freundlich
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag stabil
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel in discussions for a potential acquisition of Stahl Holdings B.V.
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen