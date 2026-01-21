Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,67 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 76,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Der neu für die Düsseldorfer verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Henkel dürfte es schwer gelingen, die Erwartungen an das vierte Quartal zu erfüllen. Stärke im Klebstoff-Bereich werde durch das schwache Geschäft mit der Autobranche aufgezehrt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
76,20 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
72,32 €
|Abst. Kursziel*:
5,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
