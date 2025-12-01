NVIDIA Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia vor der Entwicklerkonferenz des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Dieser dürfte mehr Vertrauen in die Skalierbarkeit seiner Systeme, seine Führungsposition im Netzwerkbereich und die Nachhaltigkeit der Investitionen in Künstliche Intelligenz vermitteln schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
