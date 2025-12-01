DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.370 -0,8%Top 10 Crypto 8,8850 +2,5%Nas 22.329 -0,3%Bitcoin 59.092 +3,1%Euro 1,1582 +0,4%Öl 99,27 +6,4%Gold 5.098 -0,1%
NVIDIA Aktie

155,02 EUR +1,86 EUR +1,21 %
STU
179,56 USD +1,83 USD +1,03 %
BTT
Marktkap. 3,74 Bio. EUR

KGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

UBS AG

NVIDIA Buy

18:01 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
155,02 EUR 1,86 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia vor der Entwicklerkonferenz des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Dieser dürfte mehr Vertrauen in die Skalierbarkeit seiner Systeme, seine Führungsposition im Netzwerkbereich und die Nachhaltigkeit der Investitionen in Künstliche Intelligenz vermitteln schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 180,59		 Abst. Kursziel*:
35,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 179,56		 Abst. Kursziel aktuell:
36,44%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 259,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

18:01 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net Blick ins Depot Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Montagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Montagmittag schwächer
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones am Mittag leichter
finanzen.net Top-ETFs 2026 im Blick: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
finanzen.net Micron hat das Nachsehen: NVIDIA wählt wohl Samsung und SK hynix als Lieferanten - So reagieren die Aktien
finanzen.net NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huangs 4-Millionen-Bonus hängt an neuen Rekordumsätzen
finanzen.net Droht KI-Aktien der nächste Kursrutsch? DeepSeek lässt NVIDIA und AMD außen vor
MotleyFool Micron Investors Just Got Terrible News From Nvidia
Benzinga The ETF Trade Of 2026 Has Nothing To Do With AI, Nvidia Or Magnificent 7
Financial Times Sheryl Sandberg and Nick Clegg join Nvidia-backed AI start-up Nscale
MotleyFool Billionaire David Tepper Sold Nvidia Stock and Piled Into This AI Stock That's Up Nearly 200% in the Past 5 Years
Financial Times Nvidia and ABB launch partnership for AI-enabled autonomous robots
Benzinga EXCLUSIVE: La Rosa Pivots To AI Infrastructure In Deal With Nvidia Cloud Partner Consensus Core
MotleyFool Nvidia Sold All of Its Applied Digital Stock. Should You Follow Suit?
Benzinga Why Nvidia Snubbed Micron For Samsung, SK Hynix
