NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,97 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe ein weiteres rundum gelungenes Quartal eingetütet, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien locker übertroffen worden. Er geht davon aus, dass ein starkes Wachstum im prozentual zweistelligen Bereich bis 2027 anhält./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gguy / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 187,79
|Abst. Kursziel*:
33,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 187,73
|Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 259,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|18:01
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|17:56
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:51
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG