AXA Aktie
Marktkap. 82,05 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle hob am Donnerstag aus dem Geschäftsbericht den Ausblick auf 2026 und die Solvabilität der Franzosen hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,80 €
|Abst. Kursziel*:
10,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
