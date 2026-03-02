UBS AG

flatexDEGIRO Buy

10:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fundamental bleibe die Anlagestory stark, schrieb Amit Jagadeesh am Montagabend. Die Aktien seien zudem nicht teuer mit Blick auf das erwartete Ergebniswachstum./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com