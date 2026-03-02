flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 25,23 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fundamental bleibe die Anlagestory stark, schrieb Amit Jagadeesh am Montagabend. Die Aktien seien zudem nicht teuer mit Blick auf das erwartete Ergebniswachstum./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,44 €
|Abst. Kursziel*:
44,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,26%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|10:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|26.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research