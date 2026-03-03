Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach dem Geschäftsbericht für das vergangene Jahr sowie den 2026er-Prognosen zunächst mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Die größte Abweichung nach unten gebe es im Rezeptgeschäft in Deutschland./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,86 €
|Abst. Kursziel*:
150,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
157,84%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
