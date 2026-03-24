Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

12:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach den Aussagen des Managements im Rahmen eines Kapitalmarkttags rechnet Falko Friedrichs mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 Prozent, was dem Niveau aus dem Quartal davor entsprechen würde. Treiber dafür sei vor allem das Bioprozess-Segment, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und glaubt, dass das Management die bisherigen Zielsetzungen bestätigen wird./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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