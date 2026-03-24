DAX 23.041 +1,8%ESt50 5.674 +1,7%MSCI World 4.293 +0,5%Top 10 Crypto 9,4240 +4,1%Nas 21.762 -0,8%Bitcoin 61.984 +2,0%Euro 1,1598 -0,1%Öl 98,58 -1,3%Gold 4.575 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- BioNTech, Ölaktien, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
215,80 EUR +3,10 EUR +1,46 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,15 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

12:26 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
215,80 EUR 3,10 EUR 1,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach den Aussagen des Managements im Rahmen eines Kapitalmarkttags rechnet Falko Friedrichs mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 Prozent, was dem Niveau aus dem Quartal davor entsprechen würde. Treiber dafür sei vor allem das Bioprozess-Segment, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und glaubt, dass das Management die bisherigen Zielsetzungen bestätigen wird./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
215,70 €		 Abst. Kursziel*:
31,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
215,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,60%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

12:26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
11:56 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
23.03.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
20.03.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
19.03.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Sartorius vz-Investition im Blick TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren eingefahren TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX am Mittwochmittag freundlich
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start zu
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Mittwochvormittag
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht Abschläge
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group EQS-News: Sartorius launches next-generation platform to boost efficiency in cell therapy production
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens climate targets and receives validation from Science Based Targets initiative
EQS Group EQS-News: Sartorius releases Annual Report for 2025
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Ebsworth GmbH, buy
EQS Group EQS-News: The Supervisory Board of Sartorius AG proposes a dividend of 0.74 euros per preference share
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen