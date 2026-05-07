Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,55 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich dabei vorgezogene Käufe positiv ausgewirkt haben - vor allem im Klebstoffbereich. Er wies noch darauf hin, dass die Anzahl der Arbeitstage in dieser Sparte im zweiten Quartal einen Vorteil bringen sollte./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,08 €
|Abst. Kursziel*:
15,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,31%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|14:26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|09:06
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:06
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|Henkel vz. Buy
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:06
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Henkel vz. Sector Perform
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