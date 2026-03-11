DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2335 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Henkel vz. Aktie

71,06 EUR +0,58 EUR +0,82 %
STU
Marktkap. 28,1 Mrd. EUR

KGV 14,17
WKN wurde kopiert
WKN 604843

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
Symbol HENOF

Deutsche Bank AG

11:36 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien nach dem schwachen Ausblick - gerade für das erste Quartal - auf das Niveau vom Jahresbeginn gefallen, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit dem Titel "Value im Nebel". Die Anleger sorgten sich aktuell besonders um die 5 Prozent Geschäftsanteil in Nahost, aber auch die restlichen 95 Prozent. Die Aktienbewertung preise allerdings bereits zweistellig sinkende Ergebniserwartungen und einen Ölpreis von 100 Dollar ein./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,94 €		 Abst. Kursziel*:
10,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

11:36 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:16 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

