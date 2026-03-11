Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,1 Mrd. EURKGV 14,17
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien nach dem schwachen Ausblick - gerade für das erste Quartal - auf das Niveau vom Jahresbeginn gefallen, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit dem Titel "Value im Nebel". Die Anleger sorgten sich aktuell besonders um die 5 Prozent Geschäftsanteil in Nahost, aber auch die restlichen 95 Prozent. Die Aktienbewertung preise allerdings bereits zweistellig sinkende Ergebniserwartungen und einen Ölpreis von 100 Dollar ein./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,94 €
|Abst. Kursziel*:
10,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|11:36
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets