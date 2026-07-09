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Symbol ELTTF

Deutsche Bank AG

Elmos Semiconductor Hold

12:16 Uhr
Elmos Semiconductor Hold
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 135 auf 160 angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären in die Karten spielten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar vor der Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche. Sie umrankten alles von Nachfrage über Lieferkettenprobleme und Finanzen bis hin zu den geopolitischen Risiken. Zuletzt sei mögliches "Overengineering" Hauptthema geworden, weil sich Nvidia mit der KI-Plattform Kyber möglicherweise zu viel getraut habe. Mittelfristig sieht Sanders für die Branche allerdings weiter Grund zu Optimismus und liefert Gegenargumente für die Bullen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
167,00 €		 Abst. Kursziel*:
-4,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
166,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,08%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
195,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

12:16 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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