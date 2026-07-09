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Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Hold

15:21 Uhr
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes geht davon aus, dass sich der Konsumgüterkonzern im zweiten Halbjahr eine "Trinkpause" gönnt, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er rechnet mit guten Ergebnissen für das zweite Quartal, aber einem nachlassenden Schwung in Nordamerika und Indien./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
45,72 £		 Abst. Kursziel*:
12,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:21 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.07.26 Unilever Overweight Barclays Capital
06.07.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Unilever Kaufen DZ BANK
24.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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