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Symbol UNLYF

Barclays Capital

Unilever Overweight

14:36 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
55,37 EUR 1,52 EUR 2,82%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5650 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,26 £		 Abst. Kursziel*:
20,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,31 £		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

14:36 Unilever Overweight Barclays Capital
06.07.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Unilever Kaufen DZ BANK
24.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
10.06.26 Unilever Overweight Barclays Capital
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