DAX 25.658 -0,6%ESt50 6.367 -0,5%MSCI World 4.862 -0,1%Top 10 Crypto 8,3105 +2,3%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.286 -1,2%Euro 1,1433 -0,1%Öl 72,90 +1,2%Gold 4.134 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien unter Druck: DAX leichter -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Micron, Microsoft, Telekom, Siemens Energy, Vertex, Rivian, LG, AMD, SpaceX im Fokus
Top News
Micron unter Druck: Warum die Aktie seit dem Rekordhoch mehr als 20 Prozent korrigiert hat Micron unter Druck: Warum die Aktie seit dem Rekordhoch mehr als 20 Prozent korrigiert hat
Samsung-Aktie schwach: Rekordzahlen sorgen für Gewinnmitnahmen - auch SK hynix gibt kräftig nach Samsung-Aktie schwach: Rekordzahlen sorgen für Gewinnmitnahmen - auch SK hynix gibt kräftig nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.135,20 EUR +0,40 EUR +0,04 %
STU
finanzen.net zero
Rheinmetall jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 51,01 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

11:31 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.135,20 EUR 0,40 EUR 0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.140,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.135,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,94%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.722,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:31 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Nato-Gipfel Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin im Blick: USA und Europa schließen Rüstungskooperationen Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin im Blick: USA und Europa schließen Rüstungskooperationen
Dow Jones Lockheed Martin will mit Rheinmetall ATACMS-Raketen in Deutschland bauen
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Mittag
finanzen.net UBS AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der Charttechnik: short-Signal
dpa-afx Historischer Milliardenauftrag: Kanada setzt auf TKMS-U-Boote - Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT im Blick
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall is assessing the potential impact of the cancellation of the F126 programme
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
Business Times European shares tread water as Iran uncertainty weighs, Rheinmetall slumps
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen