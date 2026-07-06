Schneider Electric Aktie
Marktkap. 157,48 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 340 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrößen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
273,15 €
|Abst. Kursziel*:
28,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
269,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,82%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
316,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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