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Symbol DUERF

UBS AG

Dürr Neutral

11:26 Uhr
Dürr Neutral
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Neutral

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,32 €		 Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:26 Dürr Neutral UBS AG
03.07.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
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