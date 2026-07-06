Rio Tinto Aktie
Marktkap. 134,59 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Bisher erschienen die Fortschritte beim im Dezember vorgelegten Plan für die Veräußerung von Aktivitäten im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar überschaubar, schrieb Myles Allsop am Montagnachmittag. Einige Prozesse habe der Bergbaukonzern aber wohl in Gang gebracht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
73,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,98 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Myles Allsop
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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