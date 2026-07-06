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Symbol RTPPF

UBS AG

Rio Tinto Neutral

13:16 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Bisher erschienen die Fortschritte beim im Dezember vorgelegten Plan für die Veräußerung von Aktivitäten im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar überschaubar, schrieb Myles Allsop am Montagnachmittag. Einige Prozesse habe der Bergbaukonzern aber wohl in Gang gebracht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
73,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

13:16 Rio Tinto Neutral UBS AG
01.07.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
30.06.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
18.06.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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