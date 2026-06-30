Rio Tinto Aktie
Marktkap. 133,62 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7400 Pence auf "Hold" belassen. Die Fortschritte des Bergbaukonzerns beim mongolischen Oyu-Tolgoi-Projekt hätten ihren Preis, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Rio habe mit der dortigen, am Projekt beteiligten Regierung vereinbart, den Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen zu senken, was der festgelegten Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung des Zinssatzes entspreche. Zudem sei bereits im Mai vereinbart worden, die an Rio gezahlte Verwaltungsgebühr um etwa die Hälfte zu senken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,73 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,90 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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