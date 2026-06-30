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Symbol RTPPF

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

10:56 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7400 Pence auf "Hold" belassen. Die Fortschritte des Bergbaukonzerns beim mongolischen Oyu-Tolgoi-Projekt hätten ihren Preis, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Rio habe mit der dortigen, am Projekt beteiligten Regierung vereinbart, den Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen zu senken, was der festgelegten Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung des Zinssatzes entspreche. Zudem sei bereits im Mai vereinbart worden, die an Rio gezahlte Verwaltungsgebühr um etwa die Hälfte zu senken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,90 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:01 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
30.06.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
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