Energiekontor Aktie
Marktkap. 478,35 Mio. EURKGV 12,17 Div. Rendite 2,80%
WKN 531350
ISIN DE0005313506
AI Analyse
Energiekontor Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Energiekontor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 59 auf 27 Euro mehr als halbiert. Nach einer Gewinnwarnung des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks wegen Verzögerungen beim Netzanschluss schottischer Windparkprojekte schraubte Thorsten Reigber am Freitag seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis bis 2028 deutlich nach unten. Er verwies zudem auf schwierige Marktgegebenheiten in Deutschland./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Energiekontor AG
Zusammenfassung: Energiekontor Halten
|Unternehmen:
Energiekontor AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
27,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
26,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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