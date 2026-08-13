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AI Analyse

DZ BANK

Energiekontor Halten

17:21 Uhr
Energiekontor Halten
Aktie in diesem Artikel
Energiekontor AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Energiekontor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 59 auf 27 Euro mehr als halbiert. Nach einer Gewinnwarnung des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks wegen Verzögerungen beim Netzanschluss schottischer Windparkprojekte schraubte Thorsten Reigber am Freitag seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis bis 2028 deutlich nach unten. Er verwies zudem auf schwierige Marktgegebenheiten in Deutschland./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Energiekontor AG

Zusammenfassung: Energiekontor Halten

Unternehmen:
Energiekontor AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
27,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
26,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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