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DZ BANK

Energiekontor Kaufen

19:06 Uhr
Energiekontor Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Energiekontor AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Energiekontor auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 49 Euro belassen. Der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks stehe aufgrund seiner werthaltigen Pipeline und einer Rekordkapazität im Bau vor einer starken Wachstumsphase, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Erstarken chinesischer Anbieter in Europa könnte sich leicht positiv auf den mittelfristigen Investment-Case auswirken, da er zu Wettbewerbsintensivierung und Preiszugeständnissen europäischer Turbinenhersteller führen dürfte./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Energiekontor AG

Zusammenfassung: Energiekontor Kaufen

Unternehmen:
Energiekontor AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating vorher:
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Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:06 Energiekontor Kaufen DZ BANK
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17.10.25 Energiekontor Buy Warburg Research
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