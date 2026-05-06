RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
675,00 EUR +19,50 EUR +2,97 %
STU
Marktkap. 7,09 Mrd. EUR

KGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

RBC Capital Markets

RATIONAL Sector Perform

08:01 Uhr
RATIONAL Sector Perform
RATIONAL AG
675,00 EUR 19,50 EUR 2,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 640 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Großküchengeräte-Ausrüster sei im durchwachsenen ersten Quartal stark gewachsen und habe die Umsatzerwartungen knapp übertroffen, doch die Marge habe enttäuscht, schrieb Sebastian Kuenne in einem Rückblick vom Mittwochabend. Das Management sei zwar optimistisch, den Umsatz auch im weiteren Jahresverlauf zu steigern und damit die angestrebte operative Ergebnismarge (Ebit) zu erreichen. Doch die neuen US-Zölle dürften zunehmend für Gegenwind sorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Sector Perform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
680,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
662,50 €		 Abst. Kursziel*:
2,64%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
675,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
825,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

