DAX 24.989 +2,4%ESt50 6.007 +2,3%MSCI World 4.704 +0,6%Top 10 Crypto 10,42 +0,2%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.607 +0,8%Euro 1,1775 +0,7%Öl 102,4 -7,1%Gold 4.704 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RATIONAL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RATIONAL Aktien-Sparplan
663,50 EUR +40,50 EUR +6,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,01 Mrd. EUR

KGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 701080

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007010803

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTLLF

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

11:41 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
663,50 EUR 40,50 EUR 6,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1035 Euro belassen. Der Gewinn des Großküchenausrüsters liege leicht über den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien insgesamt gut und lägen im Plan für die diesjährigen Zielsetzungen./rob/tih/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.035,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
656,00 €		 Abst. Kursziel*:
57,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
663,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,99%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
818,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

11:41 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08.04.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.04.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
25.03.26 RATIONAL Buy Warburg Research
24.03.26 RATIONAL Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

dpa-afx Guter Jahresauftakt RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Aktie gefragt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Rational AG baut Wachstum im ersten Quartal 2026 auf 8 Prozent aus - organisch +11 Prozent
finanzen.net RATIONAL-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX-Börsianer greifen mittags zu
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren gekostet
EQS Group EQS-News: Rational AG ramps up growth to 8 percent in the first quarter of 2026 – organic growth of 11 percent
EQS Group EQS-News: Despite general economic weakness, Rational AG raises sales revenues by 6 percent to 1.26 billion euros
EQS Group EQS-News: Production and sales underway: Rational successfully expanding in China
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen