RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,01 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1035 Euro belassen. Der Gewinn des Großküchenausrüsters liege leicht über den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien insgesamt gut und lägen im Plan für die diesjährigen Zielsetzungen./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.035,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
656,00 €
|Abst. Kursziel*:
57,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
663,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,99%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
818,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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