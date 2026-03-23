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Warburg Research

RATIONAL Buy

12:01 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
622,00 EUR 3,00 EUR 0,48%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 785 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des Großküchenausstatters hätten den Eindruck von Solidität in einem schwierigen Umfeld bestätigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der positive Wachstumstrend sollte im laufenden Jahr Bestand haben./rob/mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
800,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
624,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
622,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,62%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
828,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.03.26 RATIONAL Buy UBS AG
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