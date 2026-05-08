ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,70 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstumstempo stehe weiter im Fokus, schrieb Ignacio Cerezo am Sonntag nach einer leichten Anpassung seines Bewertungsmodells an die Ergebnisse des ersten Quartals./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

